Kiracılardan mülk sahiplerine çağrı

RECEP MEBET

Çorum’da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile kirada ikamet eden vatandaşlar, mülk sahiplerine çağrıda bulunarak içinde bulunulan sıkıntılı süreçte kiraların ertelenmesini istediler.

Koronavirüs salgını nedeniyle işinden olan ya da gelirleri düşen vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan dert yanarak çare aradıklarını dile getirdiler.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili görüşlerini ifade eden bazı vatandaşlar, “Herşeyi devletten beklemeyelim. Millet olarak biz de taşın altına elimizi koyalım. Ev ya da işyeri sahipleri kiracılarının halini düşünerek bu sıkıntılı süreçte gerekli kolaylığı sağlasınlar” diye konuştular.

Bu hususun duyarlılık oluşturacak bir sosyal kampanyaya dönüşmesi gerektiğine de işaret eden vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarını konuyla ilgili harekete geçmeye davet ettiler.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 20:47