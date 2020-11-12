Kırıkkale-Çorum demiryolu projesi tamam

FATİH AKBAŞ

Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun demiryolu hattında ilk etabı oluşturan Kırıkkale-Çorum arasının projesinin tamamlandığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakanlığın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Adil Karaismailoğlu, demiryolu projeleri ile ilgili de bilgiler verdi.

Organize Sanayi Bölgelerini demiryolu ağlarına bağladıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizdeki hatlar elden geçiriliyor. Yeni hatları planlıyoruz. Sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum. Sanayi alanlarını, OSB alanlarını demir yolu ağlarına bağlıyoruz. Ayrıca limanları da demir yolu ağlarına bağlıyoruz. Sanayideki üretim kısa sürede limanlara bağlanacak. Lojistikteki yüzde 50 oranındaki maliyetleri yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Limanların demir yollarına bağlanmasıyla ilgili bilgi de veren Karaismailoğlu, "Hatay'da İskenderun Limanı, Mersin'de Mersin Limanıyla ilgili, kuzeyde ise Filyos Limanı, İzmir'de Alsancak Limanı ve Çandarlı Limanı'yla ilgili planlarımız var. Bunlar program dahilinde yapılıyorlar. Yakın zamanda ihalelerimizi duyacaksınız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu’nun programda gösterdiği güncel haritada Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsın demiryolu projesinde ilk etabı oluşturan Kırıkkale-Çorum arasının projesinin tamamlanan hatlar arasında Çorum-Amasya-Samsun arasının ise proje çalışmaları devam eden hatlar arasında yer aldığı dikkat çekti.

DEMİR YOLU HATTI TOPLAM 292 KM UZUNLUĞUNDA

3 kesim olarak planlanan projenin birinci kesimi Kırıkkale (Delice)-Çorum arası yaklaşık 100 km, ikinci kesimi Çorum-Amasya (Merzifon) arası yaklaşık 91 km ve üçüncü kesimi ise Merzifon-Samsun arası yaklaşık 101 km olmak üzere toplam 292 km’den oluşuyor.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında Delice-Çorum arasını oluşturan birinci kesimde 3 adet siding, 1 adet istasyon, 153 adet kutu menfez, 65 adet alt geçit, 10 adet üst geçit, 4 adet köprü, 18 adet köprü ve 8 adet tünel yapılması, Çorum-Merzifon arası ikinci kesimde 80 adet hidrolik menfez, 25 adet alt geçit, 10 adet tarımsal geçit, 16 adet üst geçit, 4 adet köprü, 5 adet viyadük, 12 adet tünel, 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet siding ve 3 adet istasyonun yapılması, Merzifon-Samsun arası üçüncü kesimde ise 20 adet köprü, 4 adet viyadük, 9 adet aç-kapa tünel, 21 adet tünel, 13 adet kaçış tüneli, 2 adet tarımsal alt geçit, 47 adet menfez, ve 3 adet istasyonun yapılması planlanıyor.

ÇED RAPORU ONAYLANMIŞTI

‘Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun Demiryolu Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu da geçtiğimiz ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 19:19