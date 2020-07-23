‘Kırkdilim bayramda açık olsun’ çağrısı

RECEP MEBET

Çorum’un önde gelen ulaşım güzergâhlarından Kırkdilim Geçidi’nin Kurban Bayramı süresince trafiğe açılması isteniyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili önerilerini dile getiren sürücüler, tünel çalışmalarına ara verilmesi beklenen güzergâhın bayram ziyaretleri için yeniden trafiğe açılmasını talep ettiler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda geçici olarak ulaşıma açılan yolun, Kurban Bayramı’nda da kullanıma sunulmasını beklediklerini ifade eden sürücüler, mevcut koşullarda kullanılan Çamlıca Servis Yolu ve Eski Kırkdilim Yolu’nun konforlu bir ulaşım imkanına sahip olmadığına işaret ettiler.

Yetkililerden çözüm beklediklerini vurgulayan sürücüler, bölgedeki çalışmaları merakla takip ettiklerini belirterek emeği geçenlere şükranlarını dile getirdiler.