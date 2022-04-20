Kırkdilim'de çalışmalar yeniden başladı

FATİH BATTAR

Çorum tarihinin en büyük yatırımlarından Kırkdilim'de çalışmalar yaklaşık 5 ay sonra yeniden başladı.

Vali Mustafa Çiftçi katıldığı bir programda Kırkdilim ile ilgili bir açıklama yaparak çalışmaların yeniden başladığını duyurdu. Vali Çiftçi, önümüzdeki günlerde Kırkdilim'de incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Müteahhit firma ile imzalanan sözleşme gereği 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arası çalışmaların durduğu Kırkdilim'de tünellerin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre Taşyapı İnşaat bünyesinde devam eden Kırkdilim Tünellerinde şu ana kadar 515 milyon TL harcandığı öğrenildi.

Yapılan iş kapsamında T3 tünelinde (1153 m) kazı destek ve nihai beton imalatları tamamlanırken, T2 tünelinde (1157 m) kazı destek imalatları tamamlandı ve nihai kaplama betonu imalatları %60 seviyesine geldi. T1 tünelinde (1389 m) ise kazı destek imalatları %95 seviyesine ulaştı.

T1 tünel girişinde gelen heyelan nedeniyle ise geoteknik projelerin hazırlanması ve sondaj çalışmaları zaman aldığından bu kısımdaki çalışmalar durduruldu.