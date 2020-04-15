Kırkdilim-Laçin kara yolu 6,5 ay trafiğe kapatıldı

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da, yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerin yapımı dolayısıyla Kırkdilim-Laçin kara yolu bugün itibariyle 15 Ekim’e kadar trafiğe kapatıldı.

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Çorum-Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim Kırkdilim Geçişi'ndeki T1 tüneli ve girişindeki imalatların yapılabilmesi için Kırkdilim-Laçin yolunda, bugün itibariyle 15 Ekim’e kadar geçişlerin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Normal trafik servis yolundan sağlanırken, ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçlar ise Çorum-Merzifon-Osmancık güzergâhını kullanacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada; “Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte mevcut yola alternatif olarak trafik akışının ekte görüntüsü gönderilen servis yolundan sağlanması gerekmektedir. Ancak bu servis yolunun fiziki ve geometrik durumu ağır tonajlı araçların geçişine uygun standartta olmadığından ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçların geçişlerini Çorum-Merzifon-Osmancık güzergâhı üzerinden yapmaları uygun olacaktır. Normal trafik servis yolundan, ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçlar ise Çorum-Merzifon-Osmancık güzergâhından emniyetli bir şekilde seyredecektir.” denildi.