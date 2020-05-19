Kırkdilim’de iletişim sorunu

RECEP MEBET

Çorum merkeze bağlı Kırkdilim Köyü’nde iletişim sorunu yaşandığı bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetini dile getiren Celal Ercan, söz konusu problem nedeniyle köyde aylardır telefon kullanılamadığını söyledi.

“İletişimimiz olmadığı için köy dışıyla bağlantımız kesik” diyen Ercan, hatlardan kaynaklanan arıza yüzünden hem sabit hem de cep telefonlarının devre dışı kaldığını kaydetti.

Köyde yaşayan yaş ortalaması yüksek yakınlarından haber alamadıklarını anlatan Ercan, acil durumlarda büyük sıkıntı ve iletişim mağduriyeti yaşadıklarını vurguladı.

Meseleyi daha önce defalarca ilgili yerlere bildirmelerine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadığını savunan Ercan, yetkililere seslenerek acil çözüm beklediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 19:33