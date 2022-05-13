‘Kırkdilim’de ışık yıl sonunda gözükecek’

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaklaşık 4 aydır çalışmaların durduğu Kırkdilim ile ilgili bilgilendirme yapan Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim yolunda çalışmaların başladığını tünellerde ise ışığın yıl sonunda görüleceğini söyledi.

Kırkdilim Tünelleri'nde T2 ve T3 tünellerinin kazısının bittiği, T1 tünelinde ise kazı destek çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığı ifade eden Silov, bu tünellerden 1553 metre uzunluğundaki T3 tünelinde kazı destek çalışmaları ve beton imalatlarının tamamlandığını belirterek "T2 tünelinde de kazı destek çalışmaları tamamlanmış, nihai beton çalışmaları yüzde 50 seviyesine gelmiştir. Beton imalatına yakında yeniden başlanacak. Çok kısa sürede orada da çalışma başlatmaya çalışıyoruz." dedi.

T1 tünelinde daha önce heyelan meydana geldiğini hatırlatan Silov,; "T1 tünelinde kazı destek çalışmaları yüzde 95 seviyesine gelmiştir. Burada da bugün itibarıyla çalışmalarımız başlamıştır. Bu yıl içinde ışık görünür. Heyelanla ilgili jeoteknik raporlarımız tamamlandı. Genel müdürlükten onaylanmış, aç kapı yapısı projelendirildi. İnşallah kısa sürede orayı da başlatmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.