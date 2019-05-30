Kırkdilim’in %4’ü tamamlandı

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi Laçin ziyareti kapsamında Kırkdilim’de incelemelerde bulundu. Çorum’a yapılan en büyük devlet yatırımı olan Kırkdilim ile ilgili Karayolları 7.Bölge Müdürü Murat Gönenli’den brifing aldı.

Toplam 4.1 km uzunluğunda 3 adet tünel ile sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak projenin %4’ünün tamamlandığını belirten Gönenli, Kırkdilim’in 2021 yılında tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Gönenli, “10 km uzunluğundaki Kırkdilim yolu 2011 yılında aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Söz konusu güzergahta zamanla dolgularda oturmalar, şevlerde kopma, akmalar ve bazı kısımlarda heyelan meydana geldi. Bu kesimde kalıcı çözüme yönelik proje çalışmaları tamamlanarak 2018 yılında ihaleye çıktı. Yüklenici firma 2 Şubat 2018 tarihinde işe başladı. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 8 bin 181 metre uzunluğunda 3 adet tünel, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit bulunmakta olup mevcut güzergahı 2 km kısaltmaktadır. T3 çıkış ve giriş portallerinde, T3 tünelinde, T2 çıkış portallerinde çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı içerisinde T3 tüneli giriş kısmından ve T2 tüneli çıkış kısmından tünel imalatlarına başlanacak ve 2021 yılında bütün tünellerin tamamlanması bekleniyor.” şeklinde konuştu

Karayolları 7.Bölge Müdürü Murat Gönenli’nin brifinginin ardından Vali Çiftçi, tünel çalışmalarını yerinde inceledi. Çiftçi, Laçin bölgesinde devam eden tünelin içine girerek tünelin sonuna kadar çalışmaları yerinde inceledi.