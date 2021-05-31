Kırklareli Babaeski'de icradan satılık 643.659 m² tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Babaeski İcra Dairesi tarafından Kırklareli İli, Babaeski İlçesine bağlı Erikleryurdu Mah/Köyde bulunan ve ilanda özellikleri verilen 643.659 metrekare büyüklüğündeki tarla satışa çıkarıldı.

İçerisinde prefabrik bir bina bulunan taşınmaz imar planı içerisinde kalmakta olup planda Doğalgaz Çevirim Santralı olarak belirlenmiş ve Taşınmaz irtifak hakkına ilişkin şerhle birlikte satılacaktır.

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