Kırtasiye sektörünün kalbi Çorum’da atıyor

RECEP MEBET

Erka Kâğıt Kırtasiye tarafından organize edilen ‘Kırtasiye Fuarı’ dün Anitta Otel’de başladı.

Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı fuar, Karakeçili Camii Emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak’ın yaptığı dua ile ziyarete açıldı.

Erka Kâğıt Kırtasiye yetkilileri Tahir Üstünel, Cevdet Üstünel ve Soner Üstünel’in ev sahipliğindeki fuarda Türkiye’nin seçkin kırtasiye markaları stant açtı.

Geleneksel hale gelen organizasyonla ilgili bilgi veren Genel Müdür Soner Üstünel, yarın sona erecek olan fuara Çorum’un yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetlinin katılacağını söyledi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında ön siparişlerin alınıp satış anlaşmalarının yapıldığı fuarın son derece verimli geçtiğini anlatan Soner Üstünel, tüm sektör temsilcilerini Kırtasiye Fuarı’na beklediklerini sözlerine ekledi.