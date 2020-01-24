Kirtik İsmail vefat etti

Çorum futbol camiasının Kirtik İsmail olarak tanıdığı Belediye’den emekli İsmail Tunay vefat etti.

1955 doğumlu İsmail Tunay uzun yıllar Çorumspor alt yapısında ve profesyonel takımında forma giydikten sonra Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde amir olarak görev yaptı.

Belediye’den emekli olan ve spor camiasının sevdiği isimlerden İsmail Tunay dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İsmail Tunay’ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınları ile futbol camiasına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, 18:46