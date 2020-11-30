Kış lastiği takmayana ceza!

Çorum il sınırları içerisinde 1 Aralık 2020 – 1 Nisan 2021 tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

Bu kapsamda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar başta olmak üzere, sürücülerin uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verilecek.

Vatandaşların kış şartlarında güvenli araç kullanmaları, trafikte karşılaşılabilecekleri riskler ile araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurmaları konularında bilinçlendirilecekleri belirtildi.

Karayollarında şiddetli hava akımına bağlı sis, kar sürgünü, gizli buzlanma vb. olumsuzlukların yaşandığı karayolu kesimlerine gelinmeden önce özellikle yüksek ve ağır taşıt sürücüleri durdurularak veya megafonla görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları hususlarında uyarılacak.

Sisli ve yağışlı olan ve zincir takılması gereken yol kesimlerine gelmeden önce taşıt sürücüleri bizzat durdurularak veya araç megafonları ile yavaş ve dikkatli seyretmeleri sağlanacak, ayrıca gündüzleri sürücüler yakını gösteren ışıklarını yakmaları hususlarında uyarılacak.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda sürücüler, alternatif güzergâhlara yönlendirilecek veya karayolu elverişli hale gelinceye kadar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler) bekletilecek, bu süre içerisinde terminallerden çıkış yapacak otobüslerin de hareketlerine izin verilmeyecek. Çorum Belediye Başkanlığınca billboardlarda vatandaşların alması gereken kış tedbirleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca denetimlerde kış lastiği takmayan araçlara (2918) Sayılı Karayolları Trafik Kanunun “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu” başlıklı 65/A maddesi gereği mevzuatta belirlenen hükümlere uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında yapılan denetimlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları doğrultusunda gerçekleştirilecek.