'Kısa sürede bu musibetten kurtulacağız'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine azami ölçüde riayet ettikleri gerekçesiyle Çorum halkına teşekkür etti.

Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın, Hitit Üniversitesince düzenlenen "Pandemi Söyleşileri" programına katıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün moderatörlüğünde yapılan ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan programda açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, pandemi süresince kentte yürütülen çalışmaları anlattı.

Pandemi sürecinin Türkiye'de başladığı 11 Mart'tan itibaren hızlı şekilde Çorum'da tedbir aldıklarını belirten Çiftçi, "Üniversitemizin senato salonunda hep beraber toplantı yapıp önceden alınması gereken tedbirleri masaya yatırmıştık. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Ardından İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Türkiye genelinde süreç başlamış oldu." dedi.

Salgın süresince sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini, üretim ve tedarik zincirinin devamlılığını sağlama, kamu düzeni ve halk sağlığını koruma, sosyal mesafe ve sosyal izolasyona yönelik tedbirler aldıklarını dile getiren Çiftçi, "Çorumlulara müteşekkiriz. Sağ olsunlar, tüm kurallara güzelce uydular, alınan tedbirlere hakkıyla riayet ettiler. Kısa süre içinde bu musibetten de kurtulacağımızı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada hayatın yeni normalleşme dönemine doğru gittiğini belirten Çiftçi, yeni dönemin kurallarına uymak zorunda olduklarını, sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve hijyene mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve kalabalık ortamlardan kaçınılmasının elzem olduğunu vurguladı.

- "Büyük bir sınav verildi, ortada büyük bir başarı var"

Belediye Başkanı Aşgın da vatandaşların alınan kararlara çok büyük ölçüde riayet ettiğini kaydederek, "Çorum halkımıza ben de çok teşekkür ediyorum. Alınan kararlara harfiyen uydular. Bu konuda çıkan bazı görüntüler, söylentiler gerçeği yansıtmıyor. İyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin topyekun koronavirüsle başarılı şekilde mücadele ettiğini dile getiren Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin bu salgını çok ciddiye aldığını, tüm hazırlıklarını yaptığını, mart ayına kadar geçen süreyi çok iyi kullandığını gördük. Büyük bir sınav verildi. Ortada büyük bir başarı var. Bu başarının en büyük kısmı Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanınındır, sonra da kamu idaresi ve yerel yönetimlerin."

Rektör Prof. Dr. Öztürk de pandemi süresince hem genelde hem de yerelde güzel birliktelik sağlandığına dikkati çekerek, "Merkezden çok kararlar alınabilir ama uygulamalarda doğabilecek sorunlardan dolayı keşmekeşler olabilir ancak Çorumluların anlayışlı ve uyumlu çalışmaları bir netice verdi. Hatta hastanedeki hocalarımızla yaptığımız görüşmelerde bilinçlenme seviyesinin de arttığını öğrendik. İnşallah süreci de sorunsuz tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 19:33