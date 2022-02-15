Kışın soğukta donduruyorlar yazın güneş altında yakıyorlar

HABER-YORUM:EROL TAŞKAN

Araç Muayenesi ile ilgili görev ifa eden TÜVTÜRK’ün müşterilerine karşı yaklaşımı eleştirilere neden oluyor.

Sıcak yaz günlerinde küçük bir kamelyanın haricinde gölgelenecek bir ortam olmazken, soğuk kış günlerinde de araç muayenesi yaptırmak için TÜVTÜRK’e müşteri olan Çorumlular, soğukta beklemek zorunda bırakılıyor.

Herkesi canından bezdiren fahiş fiyatlarla yapılan muayenenin verdiği moral bozukluğuna bir de insana değer vermemezlik görüntüsü ekleniyor.

Kimsenin kazancını araştırmak değil kastımız ama hatırı sayılır cirolarının bulunduğunu bilmek için de maliyeci olmaya gerek yok. TÜVTÜRK adeta para basıyor.

Elbette araç muayenesiyle ilgili hizmet de lazım fakat, burada insana verilen değerin muayeneye giden araçtan daha önemli olduğunu unutmamak gerek.

İnsan o kadar para kazandığı bir işletmede, müşterisine küçücük de olsa hürmeti olmaz mı? Aldığı paraya “Bereket versin” deyip bir gülümseyişi de çok mu görür?

“Şuraya gel”, “Şuraya geç”, “Sıra al”, “Parayı öde”, “Kilometreyi söyle” tarzında emir kipinden başka, bir çift düzgün söz edilmez mi?

İnsanlar sizin emir eriniz mi? Askerlik görevi çıktı da insanların haberi mi yok?

Kimse size vatandaşla oturup sohbet edin, hal-hatır sorup sırtını sıvazlayın demiyor. Sadece tomar tomar parasını aldığınız insanlara en asgari düzeyde de olsa insan muamelesi yapın.

“Nasıl olsa bize gelmeye mecburlar” anlayışı ile tüccarlık yapan olmak yerine, birazcık esnaf olun yeterli. Bu da çok zor olmasa gerek.

Ulusal firmaların karın ağrısı hep aynı. “Sistem böyle”, “Kurumsal kimlik” bahanelerinin ardına sığınıp insani değerlerden uzaklaşmanın anlamı yok. Ulusal değil isterseniz uluslararası firma olun farketmez. Kurumsal olunca insanlık ölüyor mu? Nezaket yok mu oluyor? Firmanın genel merkezindeki ağababaların tuzu o kadar mı kuru? Millet mecbur yaptıracak diyerek zorbalık mı yapıyorsunuz? Bu kurumu denetleyen yetkililer, hiç mi bu halleri görmüyor? Kör mü oldular, sağırlaştılar mı?

Tıpkı üç harfli marketleri milletin başına musallat edenler gibi, bu sistemi de milletin başına kim bela ettiyse, yükselen intizarlar yakasına yapışacaktır.

Milletin parasını oluk oluk alıp da bu milleti değersizleştirici davranış sergileyen her kim varsa yazıklar olsun.