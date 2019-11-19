Kişisel gelişimde sıra dışı uygulama

RECEP MEBET

‘Gençlik İçin Access The Bars’ adlı etkinlik dün Anitta Otel’de gerçekleşti.

İlgi Kişisel Gelişim Kursu sahibi Yeliz Ekmen Özcan öncülüğünde organize edilen etkinliğe 15 yaş altı çok sayıda öğrenci katıldı.

Sınav stresi ile başa çıkma yolları ve endişelerden arınma amacıyla düzenlenen etkinlikte Tuba Şahin ve Seda Çetintaş da eğitimci olarak yer aldı.

Access Consciousness kuruluşu tarafından dünya çapında yaygınlaşan uygulama hakkında bilgi veren Yeliz Ekmen Özcan, “İlgi Kişisel Gelişim Kursu’nun yanı sıra Farkındalık Atölyesi, Limit Akademi, Bilmer, Tebeşir, Lider Akademi, Bilgimer gibi eğitim kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz uygulamayı Çorum’da geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

İnanç, tutum ve kararların insan bedeninde manyetik alanlar oluşturduğuna işaret eden Özcan, “Access bars kafamızdaki 32 noktaya hafif dokunuşlarla yapılan bilinçaltı temizliği enerji çalışmasıdır” diye konuştu.

İnsan bilincinin daha verimli kullanılmasını sağlayan uygulamanın öğrencilerin sınav başarılarına önemli katkılar sağladığını savunan Özcan, detaylı bilgi almak isteyenleri anlaşmalı eğitim kurumlarına davet etti.