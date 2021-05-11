Kısıtlamada alkollü araç kullanırken yakalandılar

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinin değişik noktalarında şok alkol uygulaması yaptı.

Polisin alkollü olarak araç kullanılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 83 araç ve araç sürücüsü kontrol edilirken, 4 araç sürücüsüne alkolü olarak araç kullanmaktan 5.700,00 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, halkın huzur ve sükûnu, trafikte araç ve yaya güvenliğini temin için çalışmaların kararlılıkla, aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 19:32