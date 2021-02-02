Kısıtlamada direksiyon sınavı heyecanı

FATİH BATTAR

Yaklaşık 2 ay önce başlayan haftasonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen direksiyon sınavları 15 Ocak tarihli ek genelge ile kısıtlamadan muaf tutulanlar arasında sürücü kursları da dahil olunca direksiyon sınavları yeniden yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgesiyle zorunlu olan direksyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevliler, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştu.

Bu kapsamda Çorum’da hafta sonu direksiyon sınavı heyecanı yaşandı. Cumartesi ve Pazar günü Buharaevler’de belirlenen güzergahta sürücü adayları ehliyet alabilmek için zorlu parkurda kendilerini gösterdi.

Hem motosiklet sürücüleri, hem de araç sürücüleri önce komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı, ardından güzegahta direksiyon hünerini gösterdi. Kısıtlama olduğu için sürücü adayları boş yolda direksiyon sınavını rahat geçti.

Kısıtlamada araç sürmenin daha rahat olduğunu belirten sürücü adayı; “Yaklaşık 2 aydır ehliyet almak için bekliyorduk. Direksiyon sınavlarının yeniden başlamasıyla bugün sınava girdik. İlk sınavda heyecandan kalmıştım ama bugün kısıtlama olduğu için yollarda fazla araç yoktu ve rahat bir sınav oldu.” şeklinde konuştu