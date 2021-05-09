Kısıtlamada mahsur kalan vatandaşın imdadına yetiştiler

FATİH BATTAR

Çorum’da aracıyla yolda kalan bir vatandaşın imdadına emniyet güçleri yetişti.

Çorum’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir vatandaş, aracının aküsü bitince yolda kaldı. Sürücünün yardımına devriye gezen polis ekibi yetişti. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen ekipler, bir aracın başında bekleyen vatandaşı görünce yardımına koştu. Aracın aküsünün bittiğini öğrenen ekipler, polis aracını yanaştırıp, otomobile akü takviyesi yaptı.

Aracı çalıştırılan vatandaş yoluna devam etti.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7/24 görev yapan emniyet güçleri, hemen hemen her şart ve durumda vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 18:34