Kısıtlamada sevindirdiler

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İHH İnsani Yardım Vakfı, sokak kısıtlamasının başladığı günlerde Çorum’daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana devam eden insani yardım faaliyetlerinden bahseden Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, şehrin dört bir yanındaki yetim çocuklar ve mağdur ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen faaliyetlerde İHH gönüllülerinin de görev aldığını anlatan Selim Özkabakçı, “Muhtaç ailelere gıda kolisi ve alışveriş kartı, yetimlerimize ve mağdur çocuklara hediye paketleri ulaştırdık” dedi.

Gerçekleştirdikleri yardımlarda, pandemi döneminde işsiz kalarak mağdur olmuş ailelere öncelik verdiklerini dile getiren Özkabakçı, kısıtlama süresince aktif bir şekilde sahada olacaklarını ve hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.

“Bu haftaki yardım faaliyetimizi 6 araç ve 25 gönüllü ile birlikte gerçekleştik” diyen Özkabakçı, “Yardım çalışmamızda Çorum İHH Acil Yardım Ekibi, Yetim Birimi, Kadın Kolları, Genç İHH Çalışan Gençlik Birimi, İHH Gönüllüleri ve MÜSİAD Çorum Şubesi temsilcileri görev aldılar” diye konuştu.

Gıda kolisi desteğinden dolayı Çorum MÜSİAD’a teşekkür eden Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ramazan’da umut var sloganıyla kolları sıvayan İHH, hayırseverlerimizin desteği ile Türkiye'nin tüm illeri ve 123 ülkede yardım faaliyeti yürütüyor.

Hafta sonu yaptığımız insani yardım çalışmasını, Çorum Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde, Çorum AFAD Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdik.

Çorum İHH olarak il merkezi ve ilçelerimizdeki yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan Ayı sonuna kadar Çorum'da 5 bin aile üzerinden 25 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz.

Ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, zekat ve fitrelerini Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi’ndeki TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 numaralı hesabımıza veya Ziraat Bankası’ndaki TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01 numaralı hesabımıza bağışta bulunabilirler. Ayrıca Üçtutlar Mahallesi KYK Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu arkası Muratevler 6. Sokak numara 12’deki Çorum İHH Ofisi’ni ziyaret edebilir, 03642242620 ve 05388777655 insani yardım hatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirler.”

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 18:02