Kısıtlamasız hafta sonu yoğunluğu

FATİH BATTAR

Kontrollü normalleşme sürecinde üçüncü kısıtlamasız hafta sonunda Çorum’da cadde ve sokaklarda yoğunluk gözlemlendi.

Güzel havayı fırsat bilenler vatandaşlar park ve caddelere akın etti. Vaka sayılarının arttığı Çorum’da kısıtlamasız hafta sonunda sosyal mesafenin unutulduğu görüldü.

1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte Çorum’da hafta sonu saat 21.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması kaldrılmıştı. Kısıtlamasız üçüncü hafta sonunda market, alışveriş merkezleri, giyim mağazalarında vb yerlerde uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmemeleri gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta yüzbinde 44 olan vaka sayımız, bu hafta yüzbinde 73’e yükselmişti. Koronavirüs risk haritasının 2 aydır yeşil olduğu Çorum’da bazı bölgelerin yeniden kızarmaya başlaması dikkatlerden kaçmadı.