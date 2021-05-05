Kısıtlamayı ihlal eden 12 kişiye 15 bin lira ceza

Çorum'da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde 4 Mayıs'ta Jandarma, polis ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 12 kişiye 14 bin 980 lira idari para cezası kesildi.

Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada; "Tam kapanma döneminde İlimizde olası ihlalleri önlemek amacıyla İl genelinde denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız devam etmektedir. 04.05.2021 tarihinde 211 ekip ve 700 personelle gerçekleştirilen denetimlerde; 142 market, 434 araç ve 559 kişi denetlenmiştir. Denetimler esnasında muafiyet belgeleri, şehirler arası seyahat izin belgeleri, görev belgeleri, hes kodları ve diğer asayiş konularında kontroller yapılmıştır. Tedbir kısıtlamalarını ihlal eden 12 kişi tespit edilmiş olup toplam 14.980 TL. idari para cezası uygulanmıştır." denildi

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 17:57