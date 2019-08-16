Kıtaları aştılar kalpleri bütünleştirdiler

HABER/ YORUM EROL TAŞKAN

Renkler farklı, diller farklı olsa da, kıtaları aşıp bütünleşen kalplerin en güzel örneği yansıdı bu karelere.

Hitit Üniversitesi'nin yabancı uyruklu öğrencileri, Çorum'da farklı bir kardeşlik atmosferi oluşturuyor. Zambiyalı öğrenci Sylvester Nyirenda, kendisi gibi Hitit Üniversitesi öğrencisi olan Kazakistanlı Timur Nüsüphan'ın çocuklarıyla, adeta dünya kardeşliğinin fotoğrafını verdi.

Henüz 8 aylık Muhammed Emin ve 4 yaşındaki Ayşe'yi kucağından bırakmayıp onlarla oynayan Sylvester Nyirenda, çocuklardan da aynı oranda karşılık buluyor.

Dünyayı kasıp kavuran savaşlara ve ırkçılığa inat bir tabloyu, insan olmanın erdemiyle süsleyen bu görüntü, adeta insanlığın olması gereken resmi gibi yansıdı objektiflerimize.

Alt tarafı bir genç ve iki çocuğun yer aldığı fotoğraf karesinin üst tarafında çok derin anlamlar gizli. Bakıp görebilene göre katmer katmer değerler içeren bu sevgi yumağı renk, dil, din ve ırk ayrımını gönül potasında eritti.

Sylvester çocukları kendinden farklı görmezken, çocukların pür neşe O'na yaklaşımı da çocukların Sylvester'i ailelerinden birisi gibi gördüğünün en açık örneği oldu.

Bu güzelliklere kucak açan Hitit Üniversitesi'nin varlığı ile ne kadar gurur duysak az gelir. Sadece bu pencereden bakarak, Hitit Üniversitesi'nin sevgi ve insanlık anlamında Dünya Üniversitesi olduğuna gönülden şahitlik yapabiliriz.

Huzur şehri olarak gönlümüze kök salan bu aziz memlekette, dünyaya örnek olacak kardeşliklerin ve muhabbet fırtınalarının var olduğunu görüp şahit olmanın şükrünü yaşıyoruz.

Bizi bu güzelliklerle ve güzel insanlarla buluşturan Allah'a hamd ediyoruz.

Çorum'da dünyaya gözlerini açan, ata yurdumuzdan taşıdığı asaletli bakışlarıyla hanemize ve gönlümüze neşe saçan Muhammed Emin ve Ayşemiz'e sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2019, 08:45