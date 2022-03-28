Kitap kurtları ödüllendirildi

FATİH AKBAŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 58.Kütüphane Haftası’nın başlaması nedeniyle açılış programı düzenledi. Törende il merkezindeki kütüphanelerden en çok kitap okuyan üyelere ödülleri verildi.

Kadeş Barış Meydanı’nda ‘Kütüphanede Hayata Var’ sloganıyla yapılan açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş yaptığı açış konuşmasında kütüphanelerin tarihsel süreçteki gelişimlerinden bahsetti.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise kitabın dünyaya açılan bir pencere olduğunu ifade ederek, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılan bir şey olduğunu belirtti.

Öğrenciler Özgü Neva Samut’un ‘Kütüphanem’, Özgün Deniz Samut’un ise ‘Kitap’ şiirlerini okumalarının ardından İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü personeli Ümit Keser, ‘Kütüphane Hayat Var’ isimli sunumunu yaptı.

Programda il merkezindeki kütüphanelerden en çok kitap okuyan üyeler; Ahmet Arif Yüce, Ahmet Yasin Erkoç, Elif Gülser Demir, Arzu Yücel, Neriman Fişkin, Seher Yılmaz, Emin Taha Kökten, Beyzanur Kurt, Evşen Duru Güleryüz ve Bilgehan Kaplan’a ödülleri verildi.

Halk Ozanı Halil Bolat’ın türkü dinletisiyle devam eden program Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri kursiyerlerinin eserlerinden oluşan resim sergisi ve ebru sanatçısı Mine Cankar’ın çalışmalarının yer aldığı serginin açılmasıyla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022, 18:36