Kıyak, annesini kaybetti

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Ali Osman Kıyak’ın annesi Feriha Kıyak vefat etti.
Sungurlu’nun tanınmış siyasetçilerinden merhum Abdullah Kıyak’ın eşi Feriha Kıyak, geçirdiği kalp yetmezliği rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Sungurlu’nun Salman Köyü’nde toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Feriha Kıyak’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 20:25