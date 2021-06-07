Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatlarını belirledi

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 Dolar veya 105 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek" denildi.

"MİLYONLAR KURBAN BEREKETİNDEN FAYDALANACAK"

Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yaptığını açıklayan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekâletleriyle sofraları bereketlendirmeyi amaçlıyor. Kızılaya verilecek kurban vekaletlerinin milyonlara ulaşılması hedefleniyor.

"VEKÂLETLE KURBAN KESİMİNDE KIZILAY MODELİ ÖRNEK OLUYOR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kızılayın Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek."

KURBAN VEKALETİ KIZILAYA NASIL VERİLİR?

Hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 nolu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.trden, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.