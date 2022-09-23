Kızılay Çorum Barajı’nda çöp topladı

Kızılay Çorum Şubesi, ‘17 Eylül Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla ‘çöp toplama’ etkinliği düzenledi.

Kızılay Çorum Şubesi Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve merkez çalışanlarının katıldığı etkinlik kapsamında Çorum Barajı çevresinde temizlik yapıldı.

Dünya Temizlik Günü ile birlikte doğaya katkı sağlamak istediklerini ve farkındalık etkinliğini gönüllü gençlerle düzenlediklerini aktaran Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım, “17 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Çorum Barajı’nda Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız ve merkez çalışanlarımız ile birlikte bir temizlik çalışması yaparak farkındalık oluşturmak istedik. Burada genç arkadaşlarımız kurum temsilcilerimizle beraber baraj ve çevresinde ne bulduysak topladık. Vatandaşlarımıza çevremizi temiz tutmamız konusunda bir mesaj vermek istedik. Bizler nasıl evlerimizi iş yerlerimizi temiz tutuyorsak çevremizi de temiz tutmak zorundayız”dedi.

Toplanan çöpler, görevliler tarafından belediye araçlarına yüklenerek geri dönüşüm merkezine gönderildi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Yıldırım, "Gelecek nesillere daha temiz, güzel bir çevre miras bırakmak her bireyin vazifesi ve sorumluluğudur”dedi. (Haber Merkezi)