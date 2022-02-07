Kızılay Çorum'da personel alacak

Kızılay aralarında Çorum'un da bulunduğu 38 ilde KPSS şartsız personel alımı yapacak.
Türkiye geneli belirtilen iller dahilinde görevlendirme yapacağını açıklayan kurum, Toplumsal Güçlendirme Uzmanı kadrosunda alım gerçekleştirecek. Yayınlanan ilanda başvuru şartları, tarihi ve iş tanımına ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklandı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Kızılay Toplumsal Güçlendirme Uzmanı alımı başvurular resmi kariyer sayfası üzerinden alınmaya başladı. Adaylar 11 Şubat 2022 saat 17.00'e kadar başvurularını online olarak yapabilecek.
İşe alımı yapılacak iller:
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bolu, Çorum, Denizli, Erzincan, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yalova, Zonguldak
Özgeçmişte olması gerekenler:
- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,
- Referanslar bölümüne profesyonel iş referansı eklenmesi,
- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.
Aranan Nitelikler
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Lisans mezuniyeti,
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Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,
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En az 2 yıl iş deneyimi,
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Tercihen İyi düzeyde İngilizce dil bilgisi,
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İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,
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STK ve sosyal hizmet alanında yasal mevzuat bilgisi,
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Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,
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Tercihen SAP kullanım bilgisi,
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Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,
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Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,
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Etkili iletişim ve sunum becerisi,
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Takım çalışmasına yatkın,
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Çözüm ve sonuç odaklı,
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Proaktif,
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Gelişim odaklı,
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Paydaş memnuniyetine önem veren,
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Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
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Seyahat engeli bulunmayan,
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B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.