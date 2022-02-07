Kızılay Çorum'da personel alacak

Kızılay aralarında Çorum'un da bulunduğu 38 ilde KPSS şartsız personel alımı yapacak.

Türkiye geneli belirtilen iller dahilinde görevlendirme yapacağını açıklayan kurum, Toplumsal Güçlendirme Uzmanı kadrosunda alım gerçekleştirecek. Yayınlanan ilanda başvuru şartları, tarihi ve iş tanımına ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklandı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kızılay Toplumsal Güçlendirme Uzmanı alımı başvurular resmi kariyer sayfası üzerinden alınmaya başladı. Adaylar 11 Şubat 2022 saat 17.00'e kadar başvurularını online olarak yapabilecek.

İşe alımı yapılacak iller:

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bolu, Çorum, Denizli, Erzincan, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yalova, Zonguldak

Özgeçmişte olması gerekenler:

- Özgeçmişte fotoğraf bulunması,

- Referanslar bölümüne profesyonel iş referansı eklenmesi,

- İlana başvuru yapılması durumunda Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması önemle rica olunur.

Aranan Nitelikler