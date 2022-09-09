Kızılay Çorum Şubesi’nden Pakistan’a yardım kampanyası

Çorum Kızılay Şubesi muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinden etkilenen ve 1355 kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce insanın temiz su sağlamada sıkıntı yaşadığı , 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakasının görüldüğü Pakistan’a destek olmak için bağış standı açtı.

Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 12'si çocuk 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 450'si çocuk olmak üzere 1355'e yükseldiğini belirterek, 134 binden fazla ishal vakası, 44 bin sıtma vakası rapor edilen ve yaklaşık 33 milyon kişinin hayatını etkileyen sel felaketi nedeniyle Kızılay Çorum Şubesi olarak nakdi bağış toplamak üzere PTT önünde bağış standı açtıklarını belirtti.

Pakistan'da etkili olan şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi nedeniyle ülkede acil durum ilan edildiğini ve Türk Kızılayı’nın, Pakistan’daki sel felaketinin ilk dakikalarından itibaren alarm durumuna geçtiğini ifade eden Hüseyin Kılıç, “Selden etkilenen afetzedelerin olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için siz de destek verebilir, “PAKİSTAN” yazıp 2868’e mesaj (SMS) yollayarak 10? bağışta bulunabilirsiniz” dedi.

KIZILAY’A NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ?

Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, ülke genelindeki tüm Kızılay Şubelerinden bağış yapabilirsiniz.