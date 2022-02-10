Kızılay gönülleri ısıtmaya devam ediyor

EROL TAŞKAN

Kızılay Kadın Teşkilatı, ihtiyaç sahibi 1800 öğrenciye mont hediye ederek, soğukların zirve yaptığı şu günlerde öğrencilerin hem bedenlerini hem de gönüllerini ısıttı.

Kızılay butiğinden hazırlanan hediyeleri merkez, ilçe ve köylerdeki okulları ziyaret ederek, tespit edilen öğrencileri sevindiren Kızılay Kadın Teşkilatı Başkanı Fatma Paşaoğlu ve Kızılay gönüllüleri, kabanlarını elleriyle giydirdiği çocukların sevinçlerine ortak oldu.

Duygusal anların yaşandığı teslim çalışmalarında, samimi duygularla teşekkür eden öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Kızılay’ın çalışkan hanımları, hazırladıkları anlamlı hediyelerle 1800 çocuğun sevincine ortak oldular.