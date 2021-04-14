Kızılay hayırseverlerin desteğini bekliyor

FATİH BATTAR

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, ‘Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla Ramazan ayı boyunca yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Türk Kızılay Çorum Şubesi Hürriyet Meydanı'nda, ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla stand açtı.

Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı’nda mazlumların yüzünü güldürmek için hayırseverlerin desteğini beklediklerini belirten Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç;

“153 yıldır ihtiyaç sahibi insanlara milletimizin merhamet elini uzatan Kızılay, insanlığın zor günlerden geçtiği bu dönemde de yardım çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana koronavirüs salgınından etkilenenlere yardımlarıyla destek olan Kızılay, yardımlaşma ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın, derdi olanla dertlenmenin, gönül birlikteliğinin doyasıya yaşandığı Ramazan ayında da düzenlediği kampanyayla yine ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasını bereketlendirecek.

“Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!” sloganıyla Ramazan ayı boyunca, yardımseverlerimiz ve ihtiyaç sahipleri için kolaylıklar sağlayan farklı bağış seçeneklerimiz ile hayırseverlerimizin desteklerini, bir kez daha talep edeceğiz." dedi

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolileri yardımseverler aracılığıyla ulaştıracaklarını aktaran Kılıç; "Zekât, fitre ve fidye bağışları ile ekonomik durumu iyi olan hayırseverlerimizin dini vecibelerini yerini getirmelerini sağlarken, bağışlarının da doğru adreslere ulaşmasına vesile olacağız. İftar yardımlarına yapılan bağışlarla Türkiye genelindeki aşevlerimizde pişirilen yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere sunacağız. Aşevlerimize gelme imkânı olmayan ihtiyaç sahiplerimizin yemeklerini adreslerine teslim edeceğiz. Bayramlıklarımızla ve hediyelerimizle çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Bayramlık bağışıyla ise daha çok çocuğa ulaşacağız. Kızılay Alışveriş Kartımızla da, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi onların onurlarını kırmadan uzatacağız.”ifadelerini kullandı.

Kılıç, yardım standının Ramazan sonuna kadar Hürriyet Meydanı'nda açık kalacağını sözlerine ekledi.