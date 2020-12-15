Kızılay'ın kan bağışı çağrısına İDP’den destek

M.BURAK YALÇIN

Kızılay yetkililerinin kan bağışı çağrısına İnsani Değerler Platformu(İDP) destek verdi. Platform üyeleri Kızılay kan bağışı aracına giderek kan bağışında bulundular.

Bugün Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen bağış sonrası açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, İDP üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hem koronavirüsten hem de kış mevsimi olduğu için kan stoklarında büyük oranda azalma olduğunu belirten Hüseyin Kılıç, “Günlük ortalama 50-60 ünite alıyorken bugünlerde 15-20 ünite alıyoruz. Bu kapsamda Kızılay’a kan desteğinde bulunan İDP Sözcüsü Ayhan Boyraz ve platform üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

İDP Sözcüsü Ayhan Boyraz da “15 Dakikanı Ayır ve Bir Hayat Kurtar” sloganı ile kan bağışı kampanyası başlattıklarını, bu kapsamda tüm vatandaşları kan vermeye davet ettiklerini ifade ederek, “Pandemi sürecinde en çok sıkıntı yaşadığımız işlerden birisi kan stoklarının azalması. Bizde sivil toplum kuruluşları olarak her platformda var olduğumuzu göstermek zorundayız. Birlikte hareket etmek ve ülkesi için bir şeyler yapmak zorunda olan kurumlarız. Aynı sorumluluğu ve aynı aktiviteyi kan bağışı konusunda da yapmak istedik” diye konuştu.