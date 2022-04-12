Kızılay, Ramazan Bağış Standı açtı

Kızılay Çorum Şubesi Saat Kulesi yanında 'Ramazan Bağış Standı' açtı.

Kızılay Çorum Şube Başkanı Av.Hüseyin Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Bilgin, Hasan Algül, Mustafa Kılıç, Fatma Paşaoğlu, Sefa Bedirhan Bolat, Cemalettin Polattaş, Ahmet Peker, Mehmet Uyar, Kürşat Yıldırım ile birlikte standı ziyaret etti.

Şefkat ve merhametin, Kızılay'ın çatısı altında kurumsallaşıp ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan herkesin çalınacak ilk kapısı olduğunu belirten Kızılay Çorum Şube Başkanı Av.Hüseyin Kılıç, “Hayatın her döneminde ihtiyacı olana el uzatan Kızılay, gelenekselleşen Ramazan yardımlarıyla bu yıl da milyonlara ulaşacak. “Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!” sloganıyla Ramazan kampanyasını başlatan Kızılay, yardımları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı planlıyor.Bu amaçla ihtiyaç sahiplerinin kapısını gıda kolisi, nakdi destek, zekat, fitre ve fidye vererek aralamak isteyen hayırseverler, başlatılan kampanya sayesinde milyonları sevindirecek, iyilikte bir kapı aralayacaktır. Ülkemizin son iki yılı Covid19 salgını ile geçti. Uzun zamandır coğrafyamızda savaş ve çatışmalar eksik olmuyor. Dünya ve çevremiz savaşlarla krizlerle çevrili hale geldi. Tabiki bir yandan da doğal felaketler, ekonomik krizler karşımıza zorlu imtihanlar olarak çıkıyor. Bazen sağlık sorunlarıyla bazen de hayatın iniş çıkışlarıyla imtihan ediliyoruz. İnsanın kendini bu en yalnız ve çaresiz hissettiği anlarda ona yardım eli uzatmak, sarıp sarmalamak, kimsesizliğinde akrabası olmak en güzel insani davranıştır. Ülkemizin en büyük, dünyanın ise en önde gelen yardım kuruluşu olan Kızılay, hepimizin adına bu sorunlara çara olması için gelin sizde buna Kızılay ile birlikte bir çare olunuz. Bu amaçla bu Ramazan’da da yardım faaliyetleri kapsamında Saat Kulesi yanında Ramazan Bağış Standımızı açtık. Burayı ziyaret ederek yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Çorum Hamoğlu İş Merkezi 5.katta bulunan şubemize, veya bizlerden temin edeceğiniz banka hesap numarasına bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler yönetim kurulumuzla birlikte yapılan ziyaretlerle Ramazan’da daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 18:15