Kızılay, Ramazan bereketini paylaştı

RECEP MEBET

Türk Kızılayı Çorum Şubesi, Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma günlerinde sahaya çıkan Kızılay gönüllüleri, şehir merkezindeki muhtaç ailelere 1.000 adet pide dağıttı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kızılay Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Kızılay Kadın Kolları ve Genç Kızılay üyelerinin de katıldığı dağıtımların haftasonları gerçekleştiğini söyledi.

‘Hilâl Olsun Türkiye!’ sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasının da devam ettiğini hatırlatan Hüseyin Kılıç, “Ramazan bereketini paylaşan tüm iyilikseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 21:09