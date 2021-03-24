Kızılay sevindiriyor

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Türk Kızılayı Çorum Şubesi, gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle dezavantajlı kesimleri sevindirmeye devam ediyor.

1870 ÇOCUĞA KABAN HEDİYE ETTİ

İstanbul’da yaşayan Sungurlulu bir hayırsever, Çorum merkez ve ilçelerindeki 1870 çocuğa kışlık kaban hediye etti.

Bağışlanan kabanlar, Kızılay Çorum Şubesi ve 13 ilçe temsilciliği aracılığıyla ilk ve orta dereceli okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kızılay Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu ile bazı gönüllülerin katıldığı dağıtımların büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Çocukları ısıtan hediyelerin büyük bir sevinçle karşılandığını anlatan Hüseyin Kılıç, “Hayırsever hemşehrimiz başta olmak üzere dağıtım çalışmalarında emeği geçen tüm gönüllülerimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

KAYITLAR YENİLENİYOR

Ramazan Ayı hazırlıklarının devam ettiğini belirten Hüseyin Kılıç, Kızılay’dan yardım alan ailelerin bilgilerini güncellediklerini söyledi.

Bu amaçla başlattıkları kayıt yenileme işlemlerinin sürdüğünü hatırlatan Kızılay Şube Başkanı Kılıç, periyodik olarak gerçekleştirdikleri gıda ve giyim yardımlarının yanı sıra afetzedelere yönelik yardımlar da bulunduklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 21:01