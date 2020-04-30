Kızılay vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı

FATİH BATTAR

Türk Kızılay Çorum Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gazi Caddesi’nde vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttı. Kızılay Genel Merkezi'nden gönderilen 3 bin adet maske ve dezenfektanlar, Gazi Caddesi’nde Kızılay gönüllüleri tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

Maske ve dezenfektan dağıtımı ile ilgili bir açıklama yapan Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Kızılay olarak Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 3 bin adet maske ve dezenfektan dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Maske ve dezenfektan dağıtımının yanı sıra Kızılay olarak Ramazan ayında ‘Dertler paylaştıkça azalır yeterki inan’ kampanyası da başlattıklarını belirten Kılıç, amaçlarının ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla yardım etmek olduğunu ifade etti.

İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ramazan fitrelerini ve zekatlarını Kızılaya beklediklerini kaydeden Kılıç; “Bu Ramazan ayında Çorum’da 5 bin 432 kg kıyma dağıtımı yaptık, 1000 adet gıda kolisi, 90 adet hijyen kolisi, 500 adet bisküvi seti, 7188 adet lavaş dağıtımı yaptık. Ayrıca Suudi Arabistan'dan gelen Iskilip'li Atıf Hoca KYK Yurdu’nda karantina kapsamında kalan 315 kişinin 15 gün yemek ihtiyaçlarını biz karşıladık.” dedi

‘HAYIRSEVERLERİ BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ’

Başlattıkları kampanya ile 1 kişilik iftar bedeli 15 TL olmak üzere günde 150 kişiye evlerine ulaştırmak üzere toplamda 4.500 öğün iftar yemeği dağıttıklarını aktaran Kılıç; “Bu kampanya kapsamında 228 bin TL tutarında gıda kolisi, 44 bin TL tutarında bayramlık elbise yardımı, 806 bin TL zekat dağıtımı yapmayı planlıyoruz. Bu dağıtımları Allah'ın izni ve Çorumlu iyiliksever kardeşlerimizin destekleri ile gerçekleştireceğiz.” diye konuştu

‘YENİ KAYIT ALMAYACAĞIZ’

Kızılay Çorum Şubesi olarak bu dönemde yeni kayıt almayacaklarını vurgulayan Kılıç; “Önceden bizim belirli zamanlarda Kızılay olarak yardım yaptığımız 650 kişilik bir listemiz var. Bu kardeşlerimize yardımlara devam edeceğiz. Bunun yanında bu sayıyı aşan yardımlarda ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan liste isteyip ona göre dağıtım yapıyoruz. Halkımızdan ricamız telefonla veya bizzat gelerek kayıt için talepte bulunmasınlar. Kızılay için söylüyorum tek bir Sosyal Yardımlaşmada kayıtlarının olması yeterlidir.” ifadelerini kullandı.

Tüm hayırseverleri Kızılaya bağış yapmaya davet eden Kılıç, Kızılayın Ziraat Bankası hesabı olan TR 9400 0100 0078 0000 1868 5416 IBAN hesabına, Gazi Caddesi Hamoğlu İş Merkezi’ndeki Kızılay Şubesi’ne yada 168 çağrı merkezini arayarak bağış yapabileceklerini söyledi.





Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 14:58