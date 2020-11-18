Kızılay yardımları İzmir’e ulaştı

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Çorumlu yardımseverlerin desteği ile oluşturulan yardım tırının İzmir’e gönderildiğini söyledi.

Tüm hayırseverlere teşekkür eden Kılıç, Türk Kızılay olarak İzmir’deki depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumunda afetzedelerin yanında olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“13 Kasım 2020 tarihine kadar; beslenme hizmeti çerçevesinde, bölgede hizmet vermek üzere, 38 bin 530 kişi/öğün kapasiteli mobil ve beslenme üniteleri alana sevk edilmiş, Bölge Afet Müdahale Merkezlerinden, barınma ve temel afet malzemeleri alana gönderilmiştir. Halk Sağlığı ve Psikososyal Destek Ekipleri sahaya gönderilmiştir. 144 bin 460 maske ve 5000 dezenfektan sahaya sevkedilmiştir. 5 bin 303 barınma malzemesi, 16 bin 50 battaniye, 6 bin 888 yatak, bin 256 ısıtıcı ve 2 bin 657 mutfak seti dağıtımı yapılmıştır. 768 bin 825 sıcak yemek, 249 bin 195 ikram malzemesi, 292 bin 557 sıcak-soğuk içecekler ve 383 bin 389 su gıda yardımı olarak sunulmaktadır. Türk Kızılay Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerinde bin 436 çalışanımız, 5 bin 571 gönüllümüz ve 6 ikram aracı, 5 mobil mutfak, 8 öncü haberleşme aracı, 8 nakliye aracımız alanda hizmet vermektedir.”