Kızılay’a can oldular

Çorum Beşir Derneği, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Türkiye genelinde Kızılay kan stoklarının azalması sebebiyle, Kızılay yetkililerin çağrılarına kulak veren Beşir Derneği, kan bağışı kampanyası başlattı.

Azalan kan stoklarının desteklenmesi amacıyla, Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar’ın da ricası üzerine başlattıkları kampanyaya Çorum ve tüm Türkiye’de gönüllülerle destek vereceklerini belirten Beşir Derneği İl Başkanı Murat Beşikcioğlu, “Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Paydaş kuruluşlarımızın da destek verdiği faaliyetimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi gönüllülerimizin desteği ile devam edecektir. Bir damla kan bin umuttur. Beşir Derneği olarak her zaman devletimizin yanında, hizmetinde, emrindeyiz.’’ diye konuştu.