Kızılay’dan 4500 kişiye iftar yemeği

Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Ramazan ayında veren eller ile alan elleri buluşturmak için ‘Yeter ki inan buna’ ismi ile Ramazan kampanyası başlattıklarını açıkladı.

‘DERTLER PAYLAŞTIKÇA BİTECEK’

Koronavirüs salgını nedeniyle çekilen sıkıntıların paylaşıldıkça hafifleyeceğini, bu sıkıntılı günlerden el ele vererek çıkmanın mümkün olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Bu Ramazan ayında koronavirüs nedeni ile eş, dost, akraba gibi misafir çağıramayacağız. Aynı şekilde ihtiyaç sahipleri için toplu yemek davetleri de yapılamayacaktır. Bu nedenle Ramazan’ı Ramazan tadında yaşamak için Kızılay olarak ‘Yeter ki inan buna’ adı ile kampanya başlattık. Kızılay olarak ilimizde Ramazan ayı boyunca günlük 150 kişinin iftar yemeklerini evlerine ulaştıracağız. Bu şekilde Ramazan ayı boyunca 4500 kişiye iftar yemeği vermiş olacağız. Daha doğrusu biz vermeyeceğiz siz değerli iyiliksever insanlarımız verecekler. Biz sadece veren eller ile alan elleri bir araya getireceğiz.” dedi.

Bir günlük iftar yemeği bedelinin 15 TL olduğunu belirten Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, hayırseverler için şu bilgileri verdi: “Hayırsever Çorumlu kardeşlerimiz evlerinde eş dost akraba için vereceği yemek bedelini bir kişi ya da daha fazla kişi için bu şekilde iftar yemeği verebilecektir. Ayrıca Kızılay olarak bir aile için 400 TL olmak üzere 1200 aileye zekat dağıtımı planlanmıştır. Bunun için de zekatlarınızı ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak için Türk Kızılay’a verebilirsiniz.

Bu yıl için fitre bedeli 27 TL olup fitre ve oruç tutamayanlar için vereceğiniz bir günlüğü 27 TL’den olmak üzere fidye bedellerini Türk Kızılay’a verebilirsiniz. Ayrıca küçük gıda kolisi 75 TL ve büyük gıda kolisi için 120 TL olarak yardımda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Türk Kızılay Çorum Şubesi Iban numarası TR 9400 0100 0078 0000 1868 5416, alıcı kısmına ‘Türk Kızılay Çorum Şubesi’ yazılması, açıklama kısmına ise gönderenin adı soyadı, tüzel kişi adının ve yardımı niçin vermekte ise (zekat-fitre-fidye-iftar-gıda ya da genel bağış ise bağış) bunlardan birini yazmaları gerekmektedir.

Ayrıca Türk Kızılay Çorum Şube Başkanlığında makbuz karşılığında, Genel Merkez hesabına 168 çağrı merkezini arayarak, 2868’e mesaj atarak, internet üzerinden ya da Genel Merkez hesaplarına da bağışta bulunabilirsiniz.

Ramazan’ı Ramazan gibi yaşamayı ve bayrama hep birlikte erişmeyi tüm hayırsever insanlarımız, tüm ülkemiz ve tüm Müslüman alemi için Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)

