Kızılay’dan annelere doğum hediyesi sürprizi

RECEP MEBET

Türk Kızılayı Çorum Şubesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan anneler için hoş bir sürpriz hazırladı.

Kızılay Kadın Kolları üyeleri, evlat sahibi olmanın sevincini yaşayan annelere doğum hediyesi verdi.

Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu ile bazı gönüllüler katıldı.

Kadın Doğum, Yenidoğan Yoğun Bakım, Doğum Servisi ve Anne Oteli gibi bölümleri ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, annelik sevinci yaşayan kadınları tebrik ederek bebekleri için hazırladıkları hediyeleri sundular.

Hastane yöneticilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte sürpriz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren anneler, Kızılay Kadın Kolları üyelerine teşekkür ederek Kızılay Haftası’nı kutladılar.