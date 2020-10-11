Kızılay’dan Azerbaycan’a 4 tır dolusu insani yardım

M.BURAK YALÇIN

Türk Kızılay’ı Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkı için 4 tır dolusu insanı yardım malzemesi gönderdi.

Ankara’dan yola çıkan tırlar geçtiğimiz Cuma akşamı Çorum’da mola verdi.

Çevreyolunda tırları karşılayan Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, dünyanın neresinde insanlık adına bir ihtiyaç varsa Türk Kızılay’ının orada olduğunu söyledi.

500 yatak, 250 aile çadırı, 288 mutfak seti, 3 bin battaniyeden oluşan 4 tırlık toplam 1.2 milyon TL’lik insani yardım tırının genel merkezlerinden yola çıkarak Azerbaycan Türklerine ulaştırılmak üzere yola çıktığını ifade eden Hüseyin Kılıç, “Tırlarımız geçerken Çorum’a da uğradılar. Devletimiz bütün imkanlarını kardeş Azerbaycan’a seferber ettiği gibi Türk Kızılay’ı da bütün imkanlarını seferber etmeye hazırdır” dedi.

Aynı zamanda Azerbaycan’daki Türklerin ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlattıklarını da dile getiren Kılıç, “Destek olmak isteyen vatandaşlarımızda cep telefonundan Azerbaycan yazarak 2868’e mesaj atıp 10 TL değerinde yardımda bulunabilirler. Biz kardeşlerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Kızılay Ekip Başkanı Osman Barış Diker de kendilerini karşılayan Kızılay Çorum Şubesine teşekkür ederek, tırları iki gün içerisinde ulaştıracaklarını söyledi.