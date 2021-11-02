Kızılay’dan çağrı: ‘Gönüllü ol’

29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda bu yıl ‘gönüllülük’ teması işleniyor.

29 Ekim itibarıyla etkinliklerini başlatan Türk Kızılay, tüm illerde eş zamanlı olarak şube ve temsilcilikleri ve 170 binden fazla gönüllüsü aracılığıyla haftanın anlam ve önemini, Kızılaycılık kültürünü, bu yılın teması olan ‘gönüllülük’ üzerinden anlatacak.

Çorumlular’ı Kızılay’a gönüllü olmaya davet eden Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, şu açıklamayı yaptı: “Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket eden Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı arttırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösteriyor. Geçen yıl Covid-19 pandemisinin gölgesinde EBA TV aracılığıyla faaliyetlerini öğrencilere anlatan Kızılay, bu yıl 81 ilde genç nesilleri farklı etkinliklerle bir araya getiriyor.

Çocuklar ve Gençler Kızılaycılık Kültürünü Öğreniyor

Halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik severliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymak olarak tanımlanan Kızılaycılık, ilke ve değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak yeni iyilik dervişlerini topluma kazandırmayı hedefliyor. Kızılay Haftası'nda yapılan etkinliklerle de 1943 yılından bu yana Kızılaycılık kültürü yaşatılmaya çalışılıyor.

Bu yıl Kızılay Haftası boyunca "Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" teması kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenleniyor. Şu anda Türkiye genelinde 170 binden fazla gönüllüsü bulunan Kızılay'ın Aralık 2020'de devreye alınan yeni gönüllü yönetim sistemi gonulluol.org'un tanıtılmasının ardından "2021 gönüllülük yılı" ilan edilerek yıl boyunca gönüllülük çalışmalarını arttıracak çeşitli faaliyetler ve uygulamalar hayata geçirildi.” (Haber Merkezi)