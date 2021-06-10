Kızılay’dan gelinlik hediyesi

RECEP MEBET

Türkiye Kızılay Derneği Çorum Giyim Evi, evlilik hayali kuran genç kızlara gelinlik hediye ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kızılay Giyim Evi Sorumlusu ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte örnek bir kampanyaya imza attıklarını söyledi.

“Çorumlu hayırseverlerin bağışladığı hiç giyilmemiş gelinlikleri, evlilik hazırlığı yapan çiftlere hediye edeceğiz” diyen Fatma Paşaoğlu, Kurban Bayramı’na kadar gelecek tüm taleplere cevap vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Kızılay Giyim Evi’nin kurulduğu günden bu yana yüzlerce genç kıza gelinlik hediye ettiğini hatırlatan Paşaoğlu, “Hayırsever esnafımızın desteğiyle bu yıl nişanlık, gelinlik ve abiye kıyafet de hediye edeceğiz” dedi.

İhtiyaç sahibi ailelerin evlilik çağına gelmiş çocukları başta olmak üzere talep eden tüm çiftlere yardımcı olmaya çalışacaklarını vurgulayan Paşaoğlu, “Gelinlik hediyemizden istifade etmek isteyenler 0552 168 16 57 numaralı iletişim hattımızdan detaylı bilgi alabilirler” diye konuştu.