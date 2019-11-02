Kızılay’dan ‘Her Zaman Yanında Ol’ kampanyası

FATİH BATTAR

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki daha fazla sivile yardım ulaştırmak için "Yanında Ol" adıyla ulusal yardım kampanyası başlattı.

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arası kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Çorum’da Kızılay Çorum Şubesi’nce Hürriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

Her yıl 29 Ekim -04 Kasım tarihleri arasında kutlanan bu haftanın amacının bir sosyal yardım derneği olan Kızılay’ı halka anlatmak olduğunu belirten Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç; “İnsanların sosyal yardımlaşma anlayışının gelişmesi çocukluk çağında alınan eğitim ve deneyimlerle sağlanmaktadır. Türk Kızılay’ı okullarda yaptığı çalışmalarla, hem bu anlayışın kazanılmasını hem de ülkemizin zor günlerinde değeri daha iyi anlaşılan Kızılay’ı ve Kızılaycılığı öğrencilerimize sevdirmeyi amaçlamaktadır.” dedi

Kızılay’ın bir yardım derneği olmanın ötesinde dünya ve ülke çapında sosyal dayanışmanın gelişmesini ve felaket anında ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin yardım eden bir kurum olduğunu ifade eden Kılıç; “Bu yardımlaşma toplum desteği olmadan tek başına bir derneğin başarabileceği bir görev değildir. Belirli yaştan sonra insanlarda toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle çocuklarımızda ve gençlerimizde bu toplumsal sorumluluğu oluşturmak ve Kızılay’ı anlatmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Çorum Türk Kızılay’ı olarak Kadın Kollarımız Hitit Üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesi Yeni doğum ünitesi ziyareti ve Yıldırım Beyazıt İHO ve 80.Yıl İlköğretim Okulu, Bahçelievler İ.Ö okulu gibi okulları ziyaret etmiş ve çocuklarımıza Kızılayı anlatmışlardır. Gençlik kollarımız Albayrak İ.Ö, Zafer İ.Ö. Yibo, Kerebigazi İ.H.O gibi 15’in üzerinde okulumuzu ziyaret ederek çocuklarımıza Kızılayı anlatmışlardır. Okullarda yapmakta olduğumuz etkinliklerle Kızılay Haftasını öğrencilerimizle birlikte kutlamaktayız.” şeklinde konuştu

Türk Kızılay’ın başlattığı ‘Her Zaman Yanında Ol’ kampanyası kapsamında Çorum Şubesi olarak KYK Hitit Kız Öğrenci Yurdu’ndan temin edilen yatak bazılarını tır ile Suriye’ye gönderdiklerini kaydeden Kılıç; ‘Ülkemizin güneyinde kahraman ordumuz Barış Harekatı ismi ile bir hareket başlatmıştır. Bu harekatın amacı; ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurup bizi hapsetmek isteyen Türkiye düşmanlarına karşı durmak ve ülkelerindeki savaş nedeni ile 7-8 yıldır ülkemizde muhacir durumda bulunan Suriyeli insanların kendi topraklarında yaşamalarını sağlamaktır. Allah’ın izni, kahraman askerlerimiz ve dirayetli yöneticilerimizin sayesinde bu amaca ulaşılmıştır. Ancak Suriyede işgal ettiği yerlerden bırakıp giden hain örgüt burada bulunan evleri yakıp yıkmıştır. Türk Kızılay’ı olarak harekatın hemen akabinde orada olunmuş ve insanlığa sahip çıkılmıştır. Türk Kızılay’ı terörden temizlenen telabyada iki fırında 20.000 ve 5000 kişiye ekmek ihtiyacı için un sevk etmiştir. Harran Geçici barınma merkezinde 5000 kişiye sıcak yemek verilmektedir. Bu bölgelerde gıda kolisi, bebek maması, hijyen seti, bebek bezi, battaniye yatak ve mutfak seti ne ihtiyaç vardır. Bizler Çorum Kızılay şubesi olarak Akçakale sınır geçici barınma merkezinde kullanılmak üzere KYK Hitit Kız Öğrenci Yurdu’ndan temin ettiğimiz yatak bazılarını bir tır ile buraya gönderdik.”ifadelerini kullandı.