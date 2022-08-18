Kızılay’dan örnek proje

Kızılay Çorum Şubesi tarafından, Kızılay maden suları şişesi üzerine yapılan süsleme ile hayata geçirilen proje kapsamında kan bağışı yapan vatandaşlara geri dönüşümün önemini anlatan hediye verildi.

Çorum Kızılay Şubesi çalışanları ile gönüllüleri tarafından hazırlanan proje kapsamında, Kızılay maden suyu şişesi üzerine yapılan süslemeler ile elde edilen hediyeler kan bağışı yapan vatandaşlara hediye edildi.

Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan projede maden şişelerinin üzerine süslemeler yapılarak geri dönüşümün önemine vurgu yapıldı.

Kızılay Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım, temiz ve yaşanabilir bir dünya için farkındalığın geliştirilmesi amacıyla bu tür bir proje geliştirdiklerini ifade ederek aynı zamanda kan bağışının önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Tuğrul Yıldırım, kan bağışı yapan vatandaşlara teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. (Haber Merkezi)