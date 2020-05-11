‘Kızılırmak Yaşam’ çıktı

RECEP MEBET

Osmancıklı meslektaşımız İsmail Kabakdere’nin sahibi olduğu ‘Kızılırmak Yaşam Dergisi’ çıktı.

Kültürel yaşam, edebiyat, sanat, doğa, tarih, turizm, keşif ve sektör dergisi Kızılırmak Yaşam, ilk sayısını okurlarıyla buluşturdu.

İki ayda bir yayımlanacak dergiyi tanıtan İsmail Kabakdere, “Kızılırmak Yaşam, Çorum ile gurbetteki hemşehrilerimiz arasında bir köprü kuracak” dedi.

Çorum’un değerlerini yurt içi ve yurt dışında, daha geniş mecralarda tanıtmak amacıyla Kızılırmak Yaşam’ı çıkardığını anlatan Kabakdere, ‘Çıkarken’ başlıklı tanıtım yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Adını Türkiye topraklarından doğarak yine, Türkiye topraklarından denize dökülen ve uzunluğu 1355 km olan Kızılırmak nehrinden alan dergimizin, neden bu ismi aldığını şöyle açıklayabiliriz.

Kızılırmak doğduğu yerden döküldüğü yere kadar birçok ilin sınırlarından geçiyor ve geçtiği illerde Çorum'da bıraktığı iz kadar, iz bırakmıyor.

Kızılırmak, akaçlama alanı üzerinde yaşam verdiği ilçe ve merkez ilçe sayısı, 21 ilde 45 tanedir. En fazla kentin kurulmasına neden olduğu bölgesi ise Çorum il sınırları içerisinde kalan kısmı olup burada 10 adet kentin varlık bulmasını sağlamıştır.

Çorum il sınırları içerisinde kurulmasına neden olduğu ve varlık bulmasını sağladığı 10 adet kent; Kargı, Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlar, Çorum, İskilip, Uğurludağ, Bayat, Sungurlu. Kısaca; en çok ilimiz insanı tarafından benimsenen Kızılırmak, dergimize de adını bu nedenden dolayı vermiştir.

Çorum'un gün yüzüne çıkmamış, az bilinen veya bilinip de anlatımını tamamlayamadığımız değerlerini ulaşabildiğimiz kadar daha çok kitlelere ulaştırmak amacıyla çıktık bu yola. Peki, bu anlatım nasıl olacak?

Her ne sebeple olursa olsun şehrini, köyünü bir şekilde bırakıp başka şehirlere göç etmiş ve Çorum'da yaşayan nüfusun yaklaşık dört katı, gurbette yaşamaktadır

Bugün birçok hemşerimiz için doğdukları yerler, yani gurbet vatan-ı asli olmuştur. Şartları ne olursa olsun bir şekilde sılayı terk edip hayatını idame ettirmek, çocukları için daha iyi bir gelecek sağlamak umuduyla gurbeti kendine yurt tutmuş hemşerilerimiz, ilimizin birer gönüllü tanıtım elçiliğini kendilerine görev edinmişler. Onlar için senede 1 aylık izin süresinde bir nebzede olsa özlem gidermek için gelseler de, yürekleri hep sılada kalıyor.

Yüreklerini sılada bırakıp giden hemşerilerimiz için, memleketten bir kare güncel fotoğraf bile memlekete olan özlemin azıcık da olsa dinmesinde merhem oluyor.

Memleketlerinden her ne kadar uzak olsalar da, gurbet kapıları olarak adlandırdıkları başka memleketlerde, köyleri ve şehirleri adına kurdukları dernekler ve federasyonlarla hemşerilerini bir araya getirme çabaları ve çalışmaları sürekli devam ediyor. Çoğu zaman bu çabalar boşa gitmiyor ve hemşehriler bir araya gelerek dernekleri vasıtasıyla yaptıkları çalışmaların çoğunluğunu şehirlerinin, köylerinin güzelliklerini tanıtmak ve anlatmak için etkinlikler, faaliyetler gerçekleştiriyorlar.

Biz de hemşehrilerimizin birer gönüllü elçi olarak ilimizi anlatmalarına katkı sağlamak amacıyla dergimizin içeriğinde genellikle, ilimiz ve ilçelerinin değerlerini anlatmaya ayırdık. Hemşehrilerimizin, kendilerine misafir olarak gelecek olan başka illerin insanlarına dergimiz vasıtasıyla memleketlerini daha rahat bir şekilde, ellerinde belgelerle anlatmalarını sağlamak istiyoruz. Bundan dolayı biz dergimizin, ilimiz dışında yaşayan hemşerilerimize dağıtımını yaparak, onların gönüllü olarak yürüttükleri elçiliklerine yoldaşlık etmeyi hedefliyoruz.

Dergimizin her sayısında, ilimizin farklı güzelliklerini ve değerlerini siz okuyucularımızla buluşturmak ve bu güzelliklerin, değerlerin daha çok insan tarafından tanınmasını sağlamak istiyoruz.

Sizler de, araştırmamızı ve değerlendirmemizi istediğiniz hususları bize ulaştırırsanız, ilimizin daha fazla insana anlatılmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki sayımız ve gelecek sayılarımızda, güzellikleri paylaşmak ümidiyle... Tüm hemşerilerimize selam ve hürmetlerimle...”

Kabakdere, abonelik ve dergi içeriğiyle ilgili detaylı bilgiye Kızılırmak Yaşam’ın sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.