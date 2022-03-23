Kızıltepe’den hayırseverlere Ramazan çağrısı

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde hayırseverlere seslenerek, “İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde muhtaçları unutmayalım” çağrısında bulundu.

Çorum’un en büyük mahallelerinden Bahçelievler’de ihtiyaç sahibi çok sayıda vatandaşın yaşadığını anlatan Hasan Kızıltepe, Ramazan Ayı yardımlarında söz konusu ailelerin de unutulmamasını istedi.

Mahalle muhtarları olarak hayırseverler ile muhtaç aileler arasında köprü görevini üstlendiklerini kaydeden Kızıltepe, “İyiliksever Çorum halkının desteğini bekliyoruz” dedi.

Ramazan-ı Şerif’in sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı mübarek bir ay olduğunu vurgulayan Kızıltepe, gıda paketinin yanı sıra aynî ve nakdi yardımlarıyla kimsesizleri sevindirmek isteyen herkesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı’na beklediklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)