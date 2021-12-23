Kızıltepe’den hayırseverlere yardım çağrısı

FATİH AKBAŞ

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe hayırseverlere, ihtiyaç sahibi ailelere yardım çağrısında bulundu.

Yaptığı açıklamada hayırseverlere seslenen Muhtar Hasan Kızıltepe, “Hayırseverlerimizi mahallemdeki yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya çağırıyorum. Fakir ve yoksul aileler kış şartları nedeniyle zor günler geçiriyorlar. İşadamlarımız ile hayırseverlerimizi bu ailelere gıda yardımı başta olmak üzere kışlık kıyafet yardımında bulunmaya davet ediyorum. Kışın, en sert şekilde hissedildiği şu günlerde yürekleri ısıtalım.”dedi.

Kızıltepe, yardımda bulunmak isteyenlerin kendisiyle irtibata geçmelerini istedi.