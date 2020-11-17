Kızıltepe’nin çehresini değiştirdi

RECEP MEBET

Mardin Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili hemşehrimiz Hüseyin Çam, takdir toplayan çalışmalarıyla ilçe halkının gönlünü feth etti.

Kayyum olarak atandığı Kızıltepe Belediyesi’nde bir yılı geride bırakan Hüseyin Çam, hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdi. Kamu imkanlarını Kızıltepe halkının hizmetine sunan Çam, 252 bin 656 nüfuslu ilçede dikkat çeken yatırımlara imza attı.

Göreve gelir gelmez kolları sıvayan ve ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Çorumlu Kaymakam, çalışma azmi ve samimiyeti ile Kızıltepeliler’in sevgi ve saygısını kazandı.

Yerel yönetimler alanındaki altyapı yatırımlarıyla Kızıltepe’yi kentleşmede önemli bir noktaya taşıyan Çam, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla da şehre yeni bir vizyon kazandırmayı başardı.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacını taşıyan Kaymakam Çam, çocuk parklarından sosyal yaşam alanlarına, alt ve üst yapı yatırımlarından kültür ve sanat faaliyetlerine kadar pek çok hizmeti hayata geçirdi.

BAKAN SOYLU’DAN TAM NOT

Kızıltepe’nin işlek caddelerini tepeden tırnağa yenileyen Başkan Vekili Hüseyin Çam, Belediye yatırımlarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Planlanan yatırımları titizlikle takip eden Hüseyin Çam, Kızıltepe halkının hayali olan pek çok projeyi gerçeğe dönüştürdü. Bu projeler arasında en dikkat çekeni ise ‘Halı Motifli Cadde’ oldu.

Kızıltepe’nin en işlek noktasında yer alan Kilise Caddesi’nde yaptıkları düzenlemeden bahseden Çam, “Türkiye'nin en büyük halı caddesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Kaymakam Çam’ın konuyla ilgili paylaşımını beğenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Dünyanın en uzun halı caddesi. Anlamadım kayyum mu demiştiniz. Bu hizmetkarlık alkışlanır" yorumunda bulundu.

‘YENİ BİR KIZILTEPE İNŞA EDİYORUZ’

Kaymakam Hüseyin Çam, Kızıltepe Belediye Başkanlığı’nda bir yılı geride bıraktı.

İlçe halkının en iyi şekilde hayatlarını sürdürmelerine imkan sağlayacak yatırımlar planladıklarını anlatan Hüseyin Çam, “İhtiyaçlarımızı belirleyip, önceliklerimizi tespit ederek vakit kaybetmeden çalışmaya başladık ve kısa sürede netice almaya başladık” dedi.

Kızıltepe’nin büyük ve potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu vurgulayan Çam, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bilinçle tüm hizmetlerimizin ilçemize katkı sağlayacak şekilde olması için gece-gündüz çalışıyoruz. Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu belediye hizmetlerini ilçemizin her noktasına ulaştırmaya gayret ettik.

Kızıltepe’nin geleceğini tasarlayarak yeni yatırımları hayata geçiriyoruz. İlçemizi geliştirmek, çocuğundan gencine, yetişkininden yaşlısına herkesin yüzünün güldüğü bir Kızıltepe haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. El birliği, güç birliği en önemlisi gönül birliğiyle eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda layık olduğu düzeye taşımak, kültür ve sanatın tüm güzellikleriyle buluşturmak, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın her daim yanında olmak için mücadele ederek birlikte yeni bir Kızıltepe inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerine cevap verebilmek, problemlerine çözüm ortağı olabilmek için çalışıyor, bu inançla Kızıltepeli hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum.”

YILIN KAYMAKAMI SEÇİLMİŞTİ

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 1984 yılında Çorum’un Bayat ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğretimini Bayat’ta, ortaöğretimini ise Çorum Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında kazandığı Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nü 3,5 yılda bitirerek üstün başarı ile mezun oldu.

Kaymakamlık mesleğine 2008 yılında Adıyaman Kaymakam Adayı olarak başladı. 2010-2011 yılları arasında A.B.D.'de University Of Soulth Carolina’da ‘Public Manegemant And Leadership’ programını bitirerek 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamladı.

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Giresun Piraziz Kaymakamlığı, Artvin Murgul Kaymakamlığı ve Tunceli Hozat Kaymakamlığı’nın ardından 8 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 sayılı Müşterek Kararname ile 5 Eylül 2019 tarihinde Mardin Kızıltepe Kaymakamlığı görevine başladı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2019 senesinde ‘Yılın Kaymakamı’ ödülüne layık görülen Hüseyin Çam, ‘Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü’nü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden almıştı.

Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tensipleri, Mardin eski Valisi hemşehrimiz Mustafa Yaman’ın oluruyla geçen yıl Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Evli ve üç çocuk babası olan Kaymakam Çam, iyi derecede İngilizce biliyor.