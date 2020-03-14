Kızlırmak'ın ortasında mahsur kaldılar

EROL TAŞKAN

Kızılırmak'ta balık tutan Suriyeli üç genç, suların yükselmesiyle çıktıkları adada mahsur kaldı.

Amatör olarak olta ile balık tutmak için Kızılırmak üzerinde bulunan yarım ada şeklindeki alana yürüyerek geçen gençler, Obruk'tan açılan kapaklarla birlikte suyun yükselmesiyle ırmak ortasında mahsur kaldı.

Osmancık belediyesi ekipleri, Dodurga HES Santrali yakınlarındaki bir bölgede mahsur kalan gençlerin imdadına yetişti.

Irmak ortasında oluşan adaya botla ulaşan itfaiyeciler, mahsur kalan Suriyeli gençleri kurtardı.