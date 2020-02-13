KKSM’lerden İdlib'e yardım etkinliği

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri, İdlib için yardım programı düzenleyecek.

Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bu bölgeye yaşayan insanlara yönelik yardım kampanyası başlatmak için düzenledikleri programa tüm Çorum halkını davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Gün birlik olma günü. İdlibli kardeşlerimize desteğimizi göstereceğimiz gündür.” dedi.

14 Şubat Cuma günü Buhara Kültür Merkezinde gerçekleştirecek program saat 14.00’da başlayacak.

